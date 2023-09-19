Шеф Пентагона призвал нарастить поставки Украине боеприпасов для ПВО

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что союзники должны поставить Украине дополнительные боеприпасы к системам противовоздушной обороны (ПВО) в преддверии зимы. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по Украине в Германии, передает ТАСС.

«На сегодняшней встрече я призвал союзников и партнеров поискать тщательнее (в своих арсеналах) и передать всевозможные боеприпасы для ПВО», — сказал глава Минобороны США.

По его словам, системы ПВО будут по-прежнему являться «самым необходимым» видом вооружений для Украины.

Также Остин указал на необходимость передать Киеву артиллерийские снаряды.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе встречи с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок обсудил передачу дальнобойных ракет Taurus Киеву. По итогам переговоров он заявил, что «процесс принятия решения внутри Германии продвигается вперед».

До этого сообщалось, что Министерство обороны США заключило контракт с американской компанией Raytheon на сумму $192 млн на закупку противовоздушных ракет среднего радиуса AMRAAM класса «воздух-воздух» в рамках бюджета на помощь Украине.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.