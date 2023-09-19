Путин заявил об увеличении потребностей в вооружении из-за спецоперации

Президент России Владимир Путин заявил о существенном увеличении потребностей в вооружениях в связи с проведением специальной военной операции (СВО) и ростом численности Вооруженных сил РФ, передает РИА Новости.

На заседании военно-промышленной комиссии он выступил с предложением рассмотреть ход работы над проектом госпрограммы вооружений до 2034 года.

Глава государства отметил, что необходимо «смотреть вперед, заглядывать за горизонт». Он обратил внимание, что проект госпрограммы вооружений является одним из ключевых документов стратегического планирования, который имеет принципиальное и определяющее значения для укрепления безопасности и обороноспособности Российской Федерации. Как указал президент, реализация госпрограммы позволяет совершенствовать боевой и технический потенциал всех силовых структур.

«Из-за ряда факторов потребности в вооружениях, в военной и специальной технике существенно увеличиваются. Здесь понятно о чем идет речь, о каких факторах — это связано с проведением специальной военной операции, беспрецедентным санкционным давлением на Россию и ростом численности наших вооруженных сил, появлением новых частей и соединений», — указал Путин.

В связи с этим он поручил уточнить данные проекта госпрограммы. По словам российского лидера, следует уточнить исходные данные для формирования проекта госпрограммы и объема ее ресурсного обеспечения.

До этого глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) выходят на уровень, когда месячные поставки средств поражения превышают суммарный заказ всего 2022 года.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.