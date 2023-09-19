Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Азербайджанские силы прорвали линию соприкосновения в Карабахе

Reuters: азербайджанские военные прорвали линию соприкосновения в Карабахе

close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Азербайджанские силы прорвали линию соприкосновения в Нагорном Карабахе в нескольких местах, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

По данным агентства, об этом сообщил помощник президента Алиева по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев.

Ранее Reuters писало, что азербайджанские силы пытались прорвать оборону Армении после сильного обстрела, однако пока им удавалось удерживать оборону.

19 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась. Минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе, заявив, что ее целями являются объекты Вооруженных сил Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в попытке втянуть Ереван в военный конфликт.

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) в свою очередь призвала Азербайджан прекратить боевые действия и начать переговоры.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

Все новости на тему:
Война в Карабахе
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях