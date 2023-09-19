В Нагорном Карабахе заявили о продолжении боев по всей линии соприкосновения

Бои продолжаются по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Telegram-канал армянского информагентства «Арменпресс», ссылаясь на Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Согласно сообщению, Вооруженные силы (ВС) Азербайджана используют артиллерийские и ракетные средства, ударные дроны и боевую авиацию.

До этого администрация президента Азербайджана предупредила о продолжении антитеррористических мер, если незаконные вооруженные формирования в Карабахе не сложат оружие.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Азербайджанское Министерство обороны предупредило жителей Карабаха об угрозе.

В свою очередь в Минобороны Армении заявили, что 19 сентября азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и нанесли ракетные удары. Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, основной целью операции, начатой азербайджанскими ВС, является вовлечение Армении в военные действия.

Позднее Минобороны Азербайджана заявило о ликвидации радиолокационной станции Вооруженных сил Армении. По данным ведомства, она была размещена в месте дислокации российских миротворцев.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.