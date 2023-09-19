Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ заявило о попытке атаки украинского беспилотника в Белгородской области

МО РФ: БПЛА пытался атаковать объекты в Белгородской области

close
100%
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Минобороны России заявило о попытке атаки украинского беспилотника в Белгородской области. Об этом ведомство сообщило журналистам.

Попытка атаки произошла в 16:00 мск. Беспилотник был сбит российскими силами ПВО.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что в Запорожской области был сбит самолет Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В российском оборонном ведомстве заявили, что ВС Российской Федерации за минувшие стуки удалось перехватить 16 реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган».

Также в Минобороны России сообщили, что украинские войска несут крупные потери в Клещеевке.

До этого пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что российские силы пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить теракт на территории России.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях