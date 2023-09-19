Минобороны РФ заявило о попытке атаки украинского беспилотника в Белгородской области

Минобороны России заявило о попытке атаки украинского беспилотника в Белгородской области. Об этом ведомство сообщило журналистам.

Попытка атаки произошла в 16:00 мск. Беспилотник был сбит российскими силами ПВО.



Ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что в Запорожской области был сбит самолет Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В российском оборонном ведомстве заявили, что ВС Российской Федерации за минувшие стуки удалось перехватить 16 реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган».

Также в Минобороны России сообщили, что украинские войска несут крупные потери в Клещеевке.

До этого пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что российские силы пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить теракт на территории России.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.