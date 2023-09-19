Российские войска пресекли попытку ВСУ атаковать территорию России

Утром 19 сентября российские войска пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в Telrgram-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью», — говорится в сообщении военного ведомства.

Также в Министерстве обороны РФ ранее в этот день сообщили, что российская бомбардировочная авиация нанесла удары по пункту управления беспилотными летательными аппаратами, двум командно-наблюдательным пунктам и пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении.

18 сентября украинский беспилотник взорвался возле совхоза «Воронежский» в Новоусманском районе Воронежской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.