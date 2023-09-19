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Российские войска пресекли попытку ВСУ атаковать территорию России

Минобороны РФ: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью

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Shutterstock

Утром 19 сентября российские войска пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в Telrgram-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью», — говорится в сообщении военного ведомства.

Также в Министерстве обороны РФ ранее в этот день сообщили, что российская бомбардировочная авиация нанесла удары по пункту управления беспилотными летательными аппаратами, двум командно-наблюдательным пунктам и пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении.

18 сентября украинский беспилотник взорвался возле совхоза «Воронежский» в Новоусманском районе Воронежской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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