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Миротворцам РФ сообщили о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе

МО Азербайджана сообщило миротворцам России об антитеррористических мероприятиях

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что командование миротворческого контингента России проинформировано о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе.

Ранее Минобороны Азербайджана объявило о проведении антитеррористических мероприятий с целью восстановления конституционного строя. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что удары будут наноситься с помощью высокоточного оружия.

«Выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, боевые средства и объекты военного назначения», — отметили в Минобороны Азербайджана.

18 сентября сообщалось, что Международный комитет Красного Креста доставил гуманитарную помощь в Карабах двумя маршрутами — через города Агдам и Лачин.

До этого в Азербайджане заявили о готовности организовать использование Агдамской и Лачинской дорог. Ожидалось, что МККК представит Баку официальную ноту об этом. Он считает, что азербайджанская сторона может организовать параллельное использование дорог с соблюдением всех требований законодательства страны.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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