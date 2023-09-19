В Запорожье заявили об уничтожении колонны бронетехники ВСУ

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС РФ разбили колонну бронетехники ВСУ. Соответствующее заявление размещено в его Telegram-канале.

«Сегодня около пяти утра наша разведка вскрыла движение бронегрупп противника в направлении Работино, вся колонна была уничтожена», — сообщил он.

По словам Балицкого, ВСУ пытаются восстановить боеспособность в этом районе, чтобы затем занять Новопокровку и Ильиченково. При этом он заявил о возможной третьей волне контрнаступления Украины в сентябре 2023 года.

«Силы у противника пока еще есть, хотя и на исходе, и еще одна перспектива наступления от их западных кураторов грозит им очередными колоссальными потерями, особенно на их позициях, когда низина полностью просматривается и контролируется нашими войсками», — отметил чиновник.

До этого в Запорожской области сообщили об отраженной атаке ВСУ у села Работино.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».