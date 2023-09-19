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В ДНР сообщили о снижении активности ВСУ на Авдеевском направлении

Пушилин сообщил о снижении частоты атак ВСУ под Авдеевкой после фейка об Опытном

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о снижении частоты атак Вооруженных сил Украины под Авдеевкой после того, как «взятие» поселка Опытное ВСУ оказалось фейком, передает телеканал Россия 24».

«Что касается Авдеевского направления, то населенный пункт, к которому приковано больше всего внимания, это все же Опытное. Противник после фейкового захвата данного населенного пункта снизил активность, понеся достаточно серьезные потери», — заявил Пушилин.

За прошедшие сутки, по данным Пушилина, никаких заметных изменений на этом направлении не было.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что поселки Клещеевка и Андреевка возле Артемовска находятся в серой зоне.

Он пояснил, что село Андреевка практически полностью уничтожено, но несмотря на это российские войска продолжают уничтожать украинские подразделения, которые пытаются закрепиться в селе.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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