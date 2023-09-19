Военный эксперт прояснил ситуацию под Артемовском

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эфире Tsargrad.tv прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли под контроль Клещеевку в районе Артемовска (украинское название Бахмут). По словам собеседника, ВСУ в данном населенном пункте находятся в оперативном тупике и продолжать наступательные действия не могут.

«Сколько раз уже он такие заявления делал, которые не подтверждались. За три с лишним месяца то, чего они достигли, это практически на уровне погрешности в смысле затраченных усилий, потерянной живой силы», — сказал Дандыкин.

Он добавил, что даже если украинские войска и заняли два квартала Клещеевки, то и это будет использовано Зеленским во время выступлений на Генассамблее ООН.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в свою очередь сообщил, что подразделения ВСУ были отброшены на прежние позиции под Угледаром.

Также глава ДНР заявил о снижении частоты атак ВСУ под Авдеевкой после того, как «взятие» поселка Опытное украинскими войсками оказалось фейком.

Ранее подполковник народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко отмечал, что ВСУ несут тяжелые потери под Клещеевкой и Андреевкой.