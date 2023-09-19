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В России разработали ложный дрон

ЦКБР разработал комплекс ложного оператора дрона «Лодырь»

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Российский Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) создал комплекс ложного оператора дрона «Лодырь», способный отвлекать системы радиоэлектронной разведки (РЭР) противника. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор организации Дмитрий Кузякин.

По его словам, «Лодырь» используют в ходе боевого применения настоящего FPV-расчета. Комплекс оснащен инструментом гибернации FPV-дронов, благодаря которым беспилотники могут оставаться в спящем режиме до нескольких недель.

Кузякин рассказал, что несколько таких «Лодырей» эффективно прикрывают работу расчета и увеличивают время для безопасного боевого применения. Такие комплексы автономны и могут длительное время находиться на позиции, ожидая команды на включение.

Кроме того, «Лодырь» не требует больших затрат при производстве. В настоящее время ЦКБР ведет разработку новых инструментов РЭР, которые позволят вводить в заблуждение противника уже на стратегическом уровне. Речь идет о целом комплексе мероприятий и технического обеспечения, уточнил Кузякин.

Также «Газета.Ru» сообщала, что специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) разработали умный георадар на базе воздушных беспилотников для дистанционного обнаружения мин.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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