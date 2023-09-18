Средства ПВО сбили три воздушные цели над Белгородской областью

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три цели над регионом.

Согласно сообщению Гладкова, цели были сбиты в Шебекинском городском округе на подлете к городу.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет», — указал губернатор.

Утром 18 сентября Гладков сообщал, что обстрел со стороны Вооруженных сил Украины повредил линию электропередачи Грайворонского городского округа Белгородской области.

Накануне украинские военные обстреляли село Козинка Грайворонского городского округа. Повреждения получили два частных жилых дома — были выбиты окна и посечены заборы.

До этого Гладков информировал, что семь белгородских муниципалитетов были обстреляны со стороны ВСУ за сутки. Под обстрелы попали Белгородский, Борисовский, Краснояружский и Волоконовский и другие районы.

Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили за сутки 115 снарядов по Белгородской области.