Бывший американский морской пехотинец Брайан Берлетик заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могло закончиться победой Киева, потому что они никогда не располагали средствами, позволяющими конкурировать с российской армией. Об этом Берлетик сказал, выступая на Yotube-канале New Atlas.

По словам бывшего военного, украинским силам необходимо иметь над Россией большое преимущество в артиллерии. Однако ВСУ такого преимущества не имеют, так как Запад не поставил им столько оружия . Такая же ситуация складывается и с контрбатарейными орудиями. У ВСУ даже близко нет такого их количества, которым располагает Россия.

Берлетик подчеркнул, что в США ранее утверждали, что победить Россию будет просто, однако теперь вынуждены признать, что ВСУ несут серьезные потери и не в состоянии продвинуться вперед.

Бывший морской пехотинец отметил, что на Западе все заявляли о невозможности неудачи украинского контрнаступления. Он выразил надежду, что сейчас Запад откроет глаза на суровую реальность.

Берлетик назвал солдат ВСУ одноразовыми пешками, которых США заставили сражаться в таких условиях, в каких никогда не стали бы воевать американские солдаты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление двигается медленно, но призвал «не давать передышки» российским силам.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.