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В США не увидели признаков, что Китай помогает России вооружением

Кирби: США не видят признаков передачи оружия России со стороны Китая

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Виталий Аньков/РИА Новости

Американские власти не обнаружили признаков того, что Китай решил поставлять оружие России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передал ТАСС.

«Мы не видим никакого признака того, что КНР <…> приняла решение предоставить летальные средства России», — отметил представитель Белого дома.

Кирби подчеркнул, что в Вашингтоне по-прежнему считают подобные действия противоречащими интересам Пекина. В США продолжат наблюдать за ситуацией.

15 сентября стало известно, что президент США Джо Байден пытался поссорить российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

12 сентября Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума отметил, что РФ и Китай достигли «беспрецедентного уровня отношений». По его словам, Москва и Пекин дружат «не против кого-то», а в интересах собственных народов, не создавая военных союзов.

Ранее представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины говорил, что у Киева нет информации о возможных поставках России китайского вооружения.

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