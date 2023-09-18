В Словакии заявили о возможном прекращении военной помощи Украине

Словакия откажется от поставок вооружений в зону украинского конфликта, если оппозиционная партия Smer получит места в составе нового правительства. Об этом в интервью для Associated Press заявил бывший премьер-министр республики, председатель упомянутой партии Роберт Фицо.

По данным агентства, 30 сентября в стране должны состояться парламентские выборы. При этом Smer является фаворитом предстоящего голосования, и ее победа может стать частью тенденции по усилению влияния популистских партий в государствах Европы. В частности, речь идет о политических объединениях, призывающих не вмешиваться в конфликт между Московой и Киевом.

Ожидается, что после завершения выборов в Словакии будет сформирован новый кабинет министров. Как указано в материале, он придет на смену действующему правительству во главе с заместителем руководителя Национального банка республики Людовитом Одором.

«Если Smer войдет в правительство, мы прекратим поставки на Украину каких-либо боеприпасов или оружия», — сказал Фицо.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок призналась, что большинство немцев не понимают причин оказания Берлином военной помощи Киеву.