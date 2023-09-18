Разработчик рассказал, что мешает применять боевых роботов массово

Исполнительный директор предприятия-разработчика робота «Маркер», НПО «Андроидная техника», Евгений Дудоров сообщил РИА Новости, что одной из главных причин, почему боевые роботы до сих пор не могут массово применяться в бою, является не решенная проблема их уязвимости перед системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Сегодня в основном весь мир работает при классическом управлении роботами в «джойстиковом» режиме, то есть они контролируются оператором по постоянному каналу связи», — сказал он.

Дудоров объяснил, что из-за этого роботов сегодня пока еще очень легко вывести из строя.

«По нашему мнению, нужно уходить от управления роботами по постоянному каналу связи и спутниковой навигации», — считает исполнительный директор предприятия.

По мнению собеседника агентства, для того, чтобы научить российских боевых роботов функционировать в автономном режиме, нужно провести большое количество исследований в области технического зрения, искусственного интеллекта, средств связи, а также в навигации нового типа.

Рассказывая о статусе работ над «Маркером», он указал, что эту платформу, которая оснащена противотанковым ракетным комплексом «Корнет», уже испытали в непосредственной близости от зоны специальной военной операции. По мнению Дудорова, необходимо сделать «Маркер» более устойчивым к средствам РЭБ противоборствующей стороны. Он подчеркнул, что в этом направлении уже имеются серьезные успехи, которые еще предстоит закрепить.

«Как говорится, «дьявол кроется в деталях» — в первую очередь речь идет об управлении роботом и наиболее эффективных способах применения платформы. Пока мы видим два наиболее перспективных направления для «Маркера» — противотанковая борьба и доставка грузов», — подытожил разработчик.

В апреле Евгений Дудоров заявлял, что перспективный робот «Маркер» получит возможность запускать рои малоразмерных дронов-камикадзе.

Ранее военный эксперт Иван Коновалов заявил, что боевой робот «Маркер» является очень эффективным оружием.