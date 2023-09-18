Глава украинской разведки назвал опасность затяжного конфликта для Украины

Длительный конфликт опасен для Украины, потому что он истощает не только ее ресурсы, но и ее западных союзников. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию The Economist.

Буданов считает, что численность личного состава является «единственным очевидным преимуществом», которое Россия имеет перед Украиной, в то время как российская экономика продержится только до 2025 года.

При этом глава украинской разведки признает, что Украина рискует истощить и свои собственные ресурсы.

«Мы зависим от внешних игроков. Россия во многом зависит сама от себя». Таким образом, длительная война опасна для Украины, поскольку она истощает не только ее внутренние ресурсы, но и ресурсы западных сторонников», — сказал он.

Как пишет The Economist, некоторые украинские чиновники начинают замечать сдвиг в готовности партнеров Украины продолжать поддержку на том же уровне, а другие говорят, что поставки боеприпасов могут вскоре прекратиться, что приведет к прекращению наступательных операций. По словам Буданова, пока еще не решено, как долго Запад сможет обеспечивать его страну достаточными ресурсами, и склады оружия в западных странах «не совсем пусты».

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