Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава украинской разведки назвал опасность затяжного конфликта для Украины

Буданов заявил, что длительный конфликт истощает ресурсы Украины и ее союзников

close
100%
Ukrainian Presidential Press Office/AP

Длительный конфликт опасен для Украины, потому что он истощает не только ее ресурсы, но и ее западных союзников. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию The Economist.

Буданов считает, что численность личного состава является «единственным очевидным преимуществом», которое Россия имеет перед Украиной, в то время как российская экономика продержится только до 2025 года.

При этом глава украинской разведки признает, что Украина рискует истощить и свои собственные ресурсы.

«Мы зависим от внешних игроков. Россия во многом зависит сама от себя». Таким образом, длительная война опасна для Украины, поскольку она истощает не только ее внутренние ресурсы, но и ресурсы западных сторонников», — сказал он.

Как пишет The Economist, некоторые украинские чиновники начинают замечать сдвиг в готовности партнеров Украины продолжать поддержку на том же уровне, а другие говорят, что поставки боеприпасов могут вскоре прекратиться, что приведет к прекращению наступательных операций. По словам Буданова, пока еще не решено, как долго Запад сможет обеспечивать его страну достаточными ресурсами, и склады оружия в западных странах «не совсем пусты».

Ранее сообщалось, что главком ВСУ Залужный обсудил с США и Британией потребности армии Украины.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях