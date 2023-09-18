Германия может принять решение о поставках Украине ракет Taurus на этой неделе

Германия может принять решение о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus на этой неделе. Такое мнение высказал депутат бундестага Родерих Кизеветтер, передает немецкий телеканал N-tv.

Как считает депутат, эти ракеты могут оказать сильное воздействие на российские линии снабжения в Крыму. Он требует, чтобы Германия, как и другие партнеры НАТО, заключила с Украиной соглашение об использовании ею этого оружия.

«Мы увидим прогресс в ООН в понедельник. А во вторник состоится встреча в Рамштайне, на которой мы увидим определенные новшества. Я твердо убежден, что на этой неделе мы получим дату, когда Taurus будет поставлен», — прогнозирует Кизеветтер.

По информации телеканала, дальность действия ракет может быть уменьшена до 500 км.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что правительство Германии намерено принять решение о поставках ракет Taurus Украине через одну или две недели.

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