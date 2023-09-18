Российские войска уничтожили позиции ВСУ у Артемовска

Вооруженные силы России сорвали попытку атаки украинских войск на Артемовском направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России, передает ТАСС.

Отмечается, что артиллеристы 2-го армейского корпуса ВС РФ точными ударами уничтожили позиции ВСУ, попытавшихся совершить атаки на указанном направлении. Корректировку огня осуществили операторы беспилотных летательных аппаратов.

В министерстве добавили, что на Южнодонецком направлении экипаж разведывательно-ударного вертолета ударом управляемой ракеты ликвидировал украинский бронеобъект.

Разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск в интервью РИА Новости заявил, что вероятность наступления ВСУ на Артемовск (украинское название — Бахмут) «крайне малой».

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.