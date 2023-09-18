Начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении истребитель-бомбардировщик Су-34 группировки нанес авиаудар по пункту временной дислокации 103-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Песчаное, передает ТАСС.

Он также рассказал, что ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 и штурмовая авиация нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й механизированной бригады и подразделений теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Котляровка, Макеевка, Терны.

15 сентября Зыбинский заявил, что российские военные с помощью вертолетов и авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по живой силы и технике украинской армии на Купянском направлении.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина может потерять Харьков и Купянск из-за того, что вооруженные силы страны не могут держать оборону.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко говорил, что потери ВСУ на Купянском направлении сравнимы с потерями при битве за Артемовск (украинское название — Бахмут).

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.