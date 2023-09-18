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В США заявили, что Россия продиктует свои условия мира на Украине

Экс-разведчик Риттер: мирное соглашение по Украине заключат на условиях России

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Евгений Биятов/РИА Новости

Бывший американский военный разведчик Скотт Риттер заявил, что мирное соглашение по Украине будет заключено на тех условиях, которые продиктует Россия. Об этом экс-разведчик заявил в эфире YouTube-канала Reporterfy Media & Travel.

По словам Риттера, украинский конфликт закончится победой России. Москва продиктует условия соглашения и то, как оно будет выглядеть. Бывший разведчик считает, что Украина, скорее всего, безоговорочно капитулирует.

Экс-разведчик отметил, что украинские власти окажутся в таком положении из-за нежелания признать действительность, которая заключается в том, что ВСУ не могут нанести поражение России и захватить у нее территории.

Ранее сообщалось, что бывший военный разведчик США Скотт Риттер выразил мнение, что Российская армия под поселком Работино в Запорожской области перемалывает последние резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Риттер уверен в том, что скоро Украина останется без боеспособной армии, что положит конец военной составляющей украинского государства. Отставной разведчик считает, что начавшиеся в Запорожской области наступательные действия ВСУ там и закончатся их поражением.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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