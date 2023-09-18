В зоне СВО испытают композитный дрон-камикадзе

Российские военные испытают дроны-камикадзе со складными крыльями «БАС-80», собранные из композитных материалов, в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Им уже передали эти беспилотники, сообщает РИА Новости, ссылаясь на управляющего директора НПО «Андроидная техника» — предприятия-разработчика данного БПЛА — Евгения Дудорова.

«Мы передали «Царским волкам» пару наших «БАС-80», чтобы коллеги в ходе опытно-боевой эксплуатации смогли найти наилучшие способы его применения, а также порекомендовали, какие комплектующие лучше установить исходя из условий эксплуатации», — сказал он.

По словам Дудорова, за счет использования композитных материалов (данный БПЛА производится из карбона или стеклопластика) «БАС-80» сделали максимально легким и компактным. Вес беспилотника составляет 1,7 кг. Благодаря конструкции со складными крыльями дрон можно сложить в тубус, в котором оператор его и переносит.

Запуск БПЛА осуществляется за счет стартового порохового заряда. Полезная нагрузка дрона — 500 г, с возможностью увеличения до 2 кг.

Как заявил Дудоров, испытания «БАС-80» проходят успешно. Во время них дрон-камикадзе подтвердил свои технические характеристики: максимальная скорость полета — до 130 км в час, высота полета — до 200 м, дальность — до 30 км.

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