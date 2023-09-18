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В Белом доме заявили, что не поощряют атаки Украины на признанную США территорию России

Кирби: Вашингтон не поощряет атаки Украины на признанную США территорию России

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Kevin Lamarque/Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не поощряет украинские атаки по объектам на признанной США территории России, так как подобные действия могут привести к эскалации конфликта. Об этом чиновник сказал в интервью британской газете Daily Telegraph.

По словам Кирби, Белый дом не подталкивает и не призывает Киев к атакам «внутри России». США предоставляют Украине оружие, но места нанесения ударов определяет лишь президент Украины Владимир Зеленский. При этом, подчеркнул Кирби, Вашингтон не хочет, чтобы поставленное США оружие использовалось для ударов по российской территории. Это приведет лишь к эскалации конфликта, что не пойдет на пользу национальной безопасности США.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что администрация США фиксирует растущее число американских конгрессменов, критикующих большие расходы на помощь Украине.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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