В ночь на понедельник в городе Херсон, который находится под контролем Киева, снова прогремели взрывы, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

«В Херсоне снова слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении издания.

Ранее украинское издание «Общественное» информировало о взрывах в городе Херсон, который также находится под контролем Киева.

Ранее издание «Зеркало недели» сообщило о сильных взрывах, прогремевших в городе Измаил Одесской области.

Опубликовано сообщение в своем Telegram-канале, в котором говорится о мощных взрывах, слышных в городе Измаил Одесской области.

Перед этим в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.