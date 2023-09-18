Украинские СМИ сообщают о мощных взрывах в городе Измаил Одесской области

Издание «Зеркало недели» сообщает о сильных взрывах, прогремевших в городе Измаил Одесской области.

Опубликовано сообщение в своем Telegram-канале, в котором говорится о мощных взрывах, слышных в городе Измаил Одесской области.

Ранее в ночь на понедельник в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что ближайшей целью Вооруженных сил (ВС) России в зоне спецоперации могут стать Одесса и Николаев. Он подчеркнул, что конечная цель СВО — принятие капитуляции в Киеве. По словам эксперта, активную фазу военных действий никто не отменял.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.