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Белоруссия проведет масштабные военные учения

В Белоруссии пройдут масштабные военные учения в конце сентября

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Игорь Руссак/РИА «Новости»

В конце сентября на территории Белоруссии пройдут масштабные военные учения, сообщил заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко. Место проведения учений не было уточнено. Об этом он заявил в эфире гостелеканала СТВ.

По словам Муравейко, в этих учениях обычно участвуют все элементы военной организации государства, включая территориальную оборону. Народное ополчение также будет задействовано в последних учениях. Предположительно, мероприятие пройдет с 20 по 26 сентября.

Ранее Министерство обороны Польши объявило о проведении военных учений. Они прошли в восточной части страны недалеко от Варшавы и продолжались один день, 17 сентября. В учениях была задействована новая военная техника, приобретенная недавно у США и Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что бронетранспортер боевой группы Североатлантического альянса в Румынии попал в аварию, вылетел с дороги, а затем снес забор. В связи с ДТП движение транспорта в данном районе временно перекрывалось.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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