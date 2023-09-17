Обломки беспилотника упали на ферме в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что обломки сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территории одной из ферм на Северной стороне города.

«Никто не пострадал. Никаких повреждений объектов не зафиксировано», — написал чиновник.

Он также заявил, что все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности.

До этого в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский дрон над Крымом.

В ведомстве подчеркнули, что беспилотник сбили 17 сентября приблизительно в 21:30 мск.

Ранее начальник Генерального штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс заявил, что около 40% беспилотников, которые украинские военные используют в ходе боевых действий, уничтожаются из-за ошибок операторов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два ударных беспилотника вблизи Москвы: один в районе Красногорска, а другой в районе Часцов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.