Над Крымом уничтожили БПЛА

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Крымом.

В ведомстве подчеркнули, что беспилотник сбили 17 сентября приблизительно в 21:30 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над юго-западной частью полуострова Крым», — говорится в заявлении ведомства.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что оперативные городские службы не фиксируют никаких повреждений инфраструктуры города после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.