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В Севастополе не зафиксировали повреждения инфраструктуры

Губернатор Развожаев: в Севастополе не зафиксировали повреждения инфраструктуры

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что оперативные городские службы не фиксируют никаких повреждений инфраструктуры города после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальной информации», — написал Развожаев.

До этого Министерство обороны России сообщило, что вечером в воскресенье, 17 сентября, была предотвращена попытка атаки беспилотных аппаратов Украины по территории Крыма.

Ранее российские боевые самолеты обнаружили и уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины в Черном море. Также Министерство обороны России дважды за утро 14 сентября сообщало об отражении атак Вооруженных сил Украины на крымском направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.

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