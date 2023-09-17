Минобороны России пресекло попытку атаки беспилотников над Крымом

Министерство обороны России сообщило, что вечером в воскресенье, 17 сентября, была предотвращена попытка атаки беспилотных аппаратов Украины по территории Крыма.

«Около 20:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средствами противовоздушной обороны два украинских беспилотника были уничтожены над юго-западом Крыма.

До этого сообщалось, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Ранее российские боевые самолеты обнаружили и уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины в Черном море. Также министерство обороны России дважды за утро 14 сентября сообщало об отражении атак Вооруженных сил Украины на крымском направлении.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.