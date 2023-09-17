Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минобороны России пресекло попытку атаки беспилотников над Крымом

МО РФ: средствами ПВО пресечена попытка атаки беспилотников над Крымом

close
100%
Владислав Сергиенко/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что вечером в воскресенье, 17 сентября, была предотвращена попытка атаки беспилотных аппаратов Украины по территории Крыма.

«Около 20:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средствами противовоздушной обороны два украинских беспилотника были уничтожены над юго-западом Крыма.

До этого сообщалось, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Ранее российские боевые самолеты обнаружили и уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины в Черном море. Также министерство обороны России дважды за утро 14 сентября сообщало об отражении атак Вооруженных сил Украины на крымском направлении.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Все новости на тему:
Атаки на Крымский мост
Все новости на тему:
Крым
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях