Российским средствам ПВО удалось перехватить управляемые авиационные бомбы

Российские системы ПВО за прошедшие сутки смогли сбить почти 30 украинских беспилотных летательных аппаратов, две авиабомбы JDAM, один снаряд HARM и один снаряд HIMARS. Об этом заявили в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны перехвачены две управляемые авиационные бомбы JDAM, противорадиолокационная ракета HARM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США», — подчеркнули в российском военном ведомстве.

По данным МО, за сутки сбиты 28 украинских дронов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

До этого в МО России заявляли, что ВС поразили командно-наблюдательные пункты ВСУ в районе Серебрянки.

Также МО России уточняло, что ВСУ выводят 82-ю штурмовую бригаду в тыл из-за значительных потерь.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.