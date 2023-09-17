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Минобороны РФ раскрыло потери ВСУ на Донецком направлении за последние сутки

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли до 180 солдат на Донецком направлении

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Потери украинской армии на Донецком направлении за сутки составили до 180 военнослужащих. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале оборонного ведомства России.

В заявлении указано, что отряды 53-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) трижды пытались атаковать позиции российских бойцов вблизи населенных пунктов Марьинка и Химик. Однако солдаты армии РФ во взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно сдержали натиск украинских военных.

«За сутки потери противника составили до 180 украинских военнослужащих <...>, две боевые бронированные машины, два автомобиля», — уточнили в Министерстве обороны РФ.

Кроме того, в ходе сражений подразделения ВСУ лишились артиллерийской установки Panzerhaubitze 2000 немецкого производства и боевой машины РСЗО «Град».

17 сентября врио губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские солдаты взяли в плен восемь украинских бойцов на левом берегу реки Днепр. По его словам, в последнее время подобное происходит все чаще.

Ранее стало известно, что российские подразделения начали использовать FPV-беспилотники «Упырь» на Донецком направлении.

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Операция на Украине
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