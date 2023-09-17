Российские военные сообщили о поражении командно-наблюдательных пунктов в ДНР

Оперативно-тактическая и армейская авиации, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России нанесли поражение украинским военным и технике в 114 районах, поражены в том числе командно-наблюдательные пункты. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

«Кроме того, в районе города Харьков ракетным ударом поражены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ», — добавили в военном ведомстве РФ.

Как уточнили в МО, в районе населенного пункта Серебрянка в Донецкой народной республики были поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 100-й бригады территориальной обороны и 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

До этого подразделения ВС РФ поразили пункт управления ВСУ западнее Времевки. Летчики бомбардировочной, штурмовой и армейской авиации поразили места скопления живой силы и техники ВСУ.

Также в начале сентября ВС России поразили склад ВСУ под Славянском.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.