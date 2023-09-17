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Три человека пострадали при обстреле деревни Курской области со стороны ВСУ

Губернатор Старовойт: три человека пострадали при обстреле ВСУ деревни Успеновка

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Телеграм-канал «Роман Старовойт»

Три человека получили ранения различной степени тяжести при обстреле деревни Успеновка Курской области. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале

«Деревня Успеновка Кореневского района снова сегодня обстреляна со стороны Украины», — говорится в сообщении.

Согласно сведениям губернатора, два человека получили легкие ранения и им была оказана помощь на месте, а еще один с тяжелым ранением будет транспортирован в областную больницу бригадой санавиации.

Накануне губернатор сообщал о еще одном обстреле деревни. В результате повреждения получили жилой дом и детская площадка.

В тот же день, по информации главы региона, было обстреляно село Плехово Суджанского района, в результате чего было повреждено несколько домов.

За день до этого ВСУ обстреляли деревню Елизаветовку в Глушковском районе, из-за чего повреждения получил фельдшерско-акушерский пункт.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались российским войскам.

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