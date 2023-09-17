Три человека пострадали при обстреле деревни Курской области со стороны ВСУ

Три человека получили ранения различной степени тяжести при обстреле деревни Успеновка Курской области. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале

«Деревня Успеновка Кореневского района снова сегодня обстреляна со стороны Украины», — говорится в сообщении.

Согласно сведениям губернатора, два человека получили легкие ранения и им была оказана помощь на месте, а еще один с тяжелым ранением будет транспортирован в областную больницу бригадой санавиации.

Накануне губернатор сообщал о еще одном обстреле деревни. В результате повреждения получили жилой дом и детская площадка.

В тот же день, по информации главы региона, было обстреляно село Плехово Суджанского района, в результате чего было повреждено несколько домов.

За день до этого ВСУ обстреляли деревню Елизаветовку в Глушковском районе, из-за чего повреждения получил фельдшерско-акушерский пункт.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались российским войскам.