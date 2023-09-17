В ДНР рассказали о срыве четырех попыток разведки ВСУ в регионе

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что силы РФ сорвали четыре попытки разведки позиций ВС РФ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что ВСУ пытались прощупать оборону российской стороны возле населенных пунктов Новоегоровка, Терны, Ямполь и Серебрянского лесничества.

«Противник на данном направлении уже имеет возможности привлечения резервов со стороны Краматорска, Славянска в сравнении с Купянским направлением», — отметил Пушилин.

По словам Пушилина, ВС РФ держат ситуацию под контролем и могут сохранить его и в дальнейшем.

До этого группировка ВС РФ «Центр» рассказала о шести отраженных атаках на Краснолиманском направлении. Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук заявил, что за сутки боев бомбардировочная авиация группировки нанесла удары по двум командно-наблюдательным пунктам в районе населенного пункта Серебрянка.

Ранее в МИД прокомментировали сообщения о троих колумбийцах, раненых в результате ракетного удара по Краматорску.