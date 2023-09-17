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В США рассказали о перспективах России в случае противостояния

Экс-разведчик Риттер допустил, что РФ без усилий может одержать победу над США

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Rich Schultz/AP

Россия без каких-либо дополнительных усилий смогла бы одержать победу над Соединенными Штатами, так как они сами себя могут уничтожить, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. Об этом сообщается на странице эксперта в социальной сети X (экс-Twitter).

«Россия победит по умолчанию, то есть она даже не пытается победить. Мы просто сами проиграем», — допустил Риттер.

Американцы в настоящий момент живут в утопии, не до конца понимая реального положения дел, добавил экс-разведчик США.

«Я пришел к выводу, что сегодняшняя Америка является живым проявлением «Вселенной-25», — отметил он.

Риттер обратил внимание, что если Вашингтон не поменяет свой курс в отношении Москвы, то американцы будут обречены. РФ одержит победу в подобной ситуации, прогнозирует бывший разведчик США.

До этого Министерство обороны России назвало причину высоких потерь Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления.

Также член палаты представителей конгресса Тейлор Грин предостерегла США от прокси-войны с Россией из-за Украины.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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