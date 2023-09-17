Один человек пострадал при обстрелах муниципалитетов Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли семь белгородских муниципалитетов.

Согласно сводке главы региона, под обстрелы попали Белгородский, Борисовский, Краснояружский и Волоконовский районы, а также Валуйский, Грайворонский и Шебекинский городские округа.

Губернатор указал, что при обстреле города Шебекино водитель грузового автомобиля получил осколочное ранение. По словам губернатора, госпитализация пострадавшего не понадобилась и его раны обработали на месте.

«В результате обстрела имеются повреждения на одном из промышленных предприятий: остекление, фасад, перекрытие. Также повреждено три грузовых автомобиля», — сообщил глава региона.

До этого Гладков сообщал, что 17 сентября ВСУ дважды обстреляли село Старый Хутор Валуйского городского округа.

14 сентября губернатор сообщал, что Вооруженные силы Украины в течение суток обстреляли приграничные территории Белгородской области 137 раз.

На всей территории Белгородской области России, граничащей с Харьковской и Сумской областями, с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.