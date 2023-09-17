Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА в Подмосковье

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника в Истринском районе Подмосковья

close
100%
Shutterstock

В Минобороны России сообщили что пресекли попытки Киева атаковать беспилотником самолетного типа объекты на территории РФ. Об этом говорится в Telegram-канале военного ведомства.

«17 сентября около 1.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным министерства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Истринским районом Московской области.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о работе системы ПВО в городском округе Истра. По его данным, ПВО отразила атаку беспилотника на Москву.

7 сентября три региона России подверглись атакам беспилотников. В результате в Ростове-на-Дону пострадали три дома, один житель получил резаные травмы ног.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях