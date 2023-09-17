Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА в Подмосковье

В Минобороны России сообщили что пресекли попытки Киева атаковать беспилотником самолетного типа объекты на территории РФ. Об этом говорится в Telegram-канале военного ведомства.

«17 сентября около 1.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным министерства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Истринским районом Московской области.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о работе системы ПВО в городском округе Истра. По его данным, ПВО отразила атаку беспилотника на Москву.

7 сентября три региона России подверглись атакам беспилотников. В результате в Ростове-на-Дону пострадали три дома, один житель получил резаные травмы ног.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.