Украина рассчитывает получить согласие США на поставки ATACMS к Генассамблее ООН

Украина рассчитывая получить одобрение от США на поставки ракет дальнего действия ATACMS к Генеральной ассамблее ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября в Нью-Йорке. Для этого Киев усиливает давление на Вашингтон, пишет газета Politico, ссылаясь на источники.

«Украина продавливает США дать зеленый свет по поставкам ATACMS к Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе, где будут участвовать [президент США Джо] Байден и [президент Украины] Владимир Зеленский», — говорится в публикации.

Авторы пишут, что информации по поставкам в Киеве ждут после приземления Зеленского в Нью-Йорке. По данным издания, «активные обсуждения» по ATACMS продолжаются внутри американской администрации.

11 сентября официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что власти США по-прежнему рассматривают вопрос поставок Украине ракет дальнего действия ATACMS, но никаких новых решений по этому поводу пока не принято.

По данным агентства Reuters, администрация Джо Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставку ракет большей дальности с кассетной боевой частью.

Ранее в США рассказали, почему Байден не спешит отправлять F-16 на Украину.