Пентагон рассчитывает передать Украине дальнобойные ракеты с кассетной боевой частью

Администрация президента США Джо Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставку Киеву ракет большей дальности с кассетной боевой частью. Об этом со ссылкой на четверых чиновников Пентагона сообщает Reuters.

В Вашингтоне считают, что применяемые в последнее время Вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетные боеприпасы показали хорошую эффективность. Поэтому Пентагон намерен поставить Украине оснащенные кассетной боевой частью реактивные снаряды GMLRS, имеющие дальность стрельбы 72 километра, и баллистические ракеты ATACMS с дальностью полета 306 километров.

Сейчас украинские войска имеют на вооружении 155-мм артиллерийские кассетные снаряды с дальностью стрельбы 29 километров. Один такой кассетный снаряд содержит в себе 48 суббоеприпасов. Ракета ATACMS имеет уже более 300, а реактивный снаряд GMLRS — более 400 таких суббоеприпасов.

В Пентагоне предполагают, что срочная поставка на фронт GMLRS и ATACMS может изменить ситуацию на поле боя в пользу ВСУ.

При этом источники отмечают, что решение о поставке ракет Киеву еще окончательно не принято. Возможно, что администрация США, чтобы не вызвать жесткой ответной реакции России, вообще откажется от передачи ракет Украине.

Ранее сообщалось, что США планируют отправить на Украину новую партию кассетных боеприпасов в ближайшее время.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.