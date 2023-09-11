В США уточнили позицию по передаче Украине ракет ATACMS

Власти США по-прежнему рассматривают вопрос поставок Украине ракет дальнего действия ATACMS, но никаких новых решений по этому поводу пока не принято. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

«У нас нет какой-либо новой позиции или решения, которые мы могли бы объявить на данный момент», — отметил он.

По словам Миллера, Вашингтон продолжает вести переговоры по ракетам ATACMS с Киевом, однако пока стороны не пришли к каким-либо окончательным договоренностям.

«Мы продолжаем вести переговоры и на внутреннем уровне (внутри ведомств США. — «Газета.Ru») по данному вопросу», — добавил представитель государственного департамента США в ходе регулярного брифинга.

Пуск ракет ATACMS с дальностью полета до 300 км возможно осуществлять с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS. Украина неоднократно обращалась к США с просьбой предоставить ракеты ATACMS.

6 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита американского чиновника в Киев также обсуждали поставку ракет ATACMS и средств противовоздушной обороны.

Ранее в США рассказали о способности России уничтожать ракеты ATACMS.