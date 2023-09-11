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В Госдепе прокомментировали военные учения Армении и США

В Госдепе заявили, что военные учения Армении и США не связаны с конфликтом

Совместные учения войск США и Армении не связаны с напряженностью между Ереваном и Баку. С таким заявлением выступил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

«Это рутинные учения, которые никоим образом не связаны ни с какими другими событиями», — сказал он.

11 сентября стало известно, что в Армении начинаются совместные учения с США. Они проводятся на базе учебного центра «Зар». Среди их целей — повышение слаженности подразделений, которые участвуют в миротворческих миссиях, и обмен опытом в нескольких областях.

В Кремле отреагировали на решение Армении о военных учениях с США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва проанализирует данную ситуацию и «будет пытаться понять это». Представитель Кремля отметил, что РФ не боится потерять союзника в лице Армении, поскольку страны остаются близкими союзниками и партнерами.

Ранее Лавров заявил, что Россия не отдавала Карабах Азербайджану.

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