В Госдепе прокомментировали военные учения Армении и США

Совместные учения войск США и Армении не связаны с напряженностью между Ереваном и Баку. С таким заявлением выступил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

«Это рутинные учения, которые никоим образом не связаны ни с какими другими событиями», — сказал он.

11 сентября стало известно, что в Армении начинаются совместные учения с США. Они проводятся на базе учебного центра «Зар». Среди их целей — повышение слаженности подразделений, которые участвуют в миротворческих миссиях, и обмен опытом в нескольких областях.

В Кремле отреагировали на решение Армении о военных учениях с США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва проанализирует данную ситуацию и «будет пытаться понять это». Представитель Кремля отметил, что РФ не боится потерять союзника в лице Армении, поскольку страны остаются близкими союзниками и партнерами.

Ранее Лавров заявил, что Россия не отдавала Карабах Азербайджану.