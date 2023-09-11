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Названо условие для быстрого окончания СВО

Политик Рогов: для быстрого окончания СВО ВС РФ должны двинуться на Запад

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Евгений Биятов/РИА Новости

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире НСН заявил, что согласен с прогнозом вице-спикера Государственной думы Петра Толстого, согласно которому специальная военная операция на Украине закончится спустя два-три года. По мнению собеседника, в течение этого периода Западу хватит сил поставлять Киеву военную и финансовую помощь.

«Украина изыскивает мобилизационные ресурсы на подконтрольных им территориях вплоть до кого угодно: и больных, и беременных женщин. Это может продолжаться достаточно долго. Плюс они продолжат стаскивать весь сброд со всего мира по системе иностранного легиона, что сейчас в значительной степени происходит», — сказал Рогов.

Он подчеркнул, что ускорить завершение СВО может резкое продвижение Вооруженных сил России в западном направлении.

До этого Рогов заявлял, что село Работино в Запорожской области превращается для Вооруженных сил Украины «во второй Артемовск» (украинское название — Бахмут).

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин рассказал, что может предложить Россия с окончанием спецоперации.

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