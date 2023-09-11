Военный эксперт объяснил, почему ВСУ сменили тактику контрнаступления

Вооруженным силам Украины (ВСУ) и западным кураторам Киева пришлось менять планы относительно контрнаступления из-за крупных потерь в личном составе и технике. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов. Он напомнил, что весной и летом 2023 года ВСУ пытались сформировать бронекулак и прорваться сразу на нескольких участках фронта, однако у них ничего не получилось.

«Когда Запад увидел результат «прорыва», то скомандовал «Стоп», так как западная военная техника, которая поставляется украинской армии, стоит огромных денег. ВСУ вынуждены менять стратегию. Вместо активного использования бронетехники они работают малыми десантными группами», — пояснил Шкурлатов.

Он также обратил внимание, что в западных СМИ начали появляться сообщения о том, что союзники подталкивают Киев к проведению очередной тотальной мобилизации.

В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным странам с просьбой депортировать обратно мужчин призывного возраста из-за тяжелых потерь и нехватки личного состава в результате летнего контрнаступления.

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