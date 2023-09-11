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Эксперт заявил, что НАТО готовится отработать прорыв ПВО России

Военный эксперт Леонков: в рамках учений НАТО отработает прорыв ПВО России

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Shutterstock

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что назначенные на 2024 год учения стран-членов НАТО «Стойкий защитник» (Steadfast Defender) предполагают отработку операции стран блока по подавлению и преодолению российской противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он заявил РИА Новости.

«С учетом сведений, которые они получили на Украине... они попробуют смоделировать в рамках учений нашу эшелонированную систему ПВО, чтобы дальше совместными усилиями ВВС, Сухопутных войск и военно-морских сил ее преодолеть в рамках многодневной операции», — заявил Леонков.

По его словам, «на западном направлении у НАТО проблем с ПВО России будет намного больше».

До этого газета Financial Times сообщила, что Североатлантический альянс готовится к проведению крупнейших военных учений со времен «холодной войны».

В мероприятии под названием «Стойкий защитник» примут участие по меньшей мере 41 тыс. военнослужащих, а также будут задействованы более 50 кораблей. Военные в ходе маневров совершат от 500 до 700 боевых вылетов. Как пишет издание, планируется использование настоящих географических данных для создания более реалистичных сценариев для войск.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия будет думать об ответных шагах на крупнейшие военные учения НАТО.

Ранее в МИД РФ оценили учения Армении и США.

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