Средства ПВО уничтожили два беспилотника над территорией Белгородской области

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 11 сентября пресечена попытка Вооруженных сил Украины совершить нападение беспилотными летательными аппаратами самолетного типа на объекты на территории РФ.

Отмечается, что дежурными средствами противовоздушной обороны два дрона были уничтожены над территорией Белгородской области России, граничащей с Сумской областью Украины.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал в своем Telegram-канале, что в Яковлевском городском округе сработала система ПВО, в результате были сбиты два украинских дрона самолетного типа.

10 сентября ВСУ предприняли еще одну неудачную попытку атаковать территорию Белгородской области при помощи беспилотника. Дрон был уничтожен средствами ПВО.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.