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Страны Запада в кулуарах начали пессимистично оценивать результаты контрнаступления ВСУ

Handelsblatt: на Западе стали пессимистично оценивать итоги наступления ВСУ

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Reuters

Представители политической элиты и армии на Западе начали пессимистичнее оценивать результаты контрнаступления Украины, сообщает Handelsblatt.

В материале утверждается, что официальные лица и представители армии на Западе неоптимистично воспринимают попытки военных сил Украины провести наступление в зоне боевых действий.

«Потому что они обрисовали картину, которая отчасти не подходит для сообщений для прессы...» — подчеркнули собеседники СМИ.

Поясняется, что за закрытыми дверьми оценки происходящего в зоне боев более пессимистичные. Дипломаты говорят, что тактические успехи украинцев есть, но нет крупного прорыва, повлиявшего на продвижение бойцов ВСУ.

До этого Минобороны РФ показало пуск «Искандера» по командному пункту ВСУ.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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