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В ДНР сообщили, что ВСУ перебросили резервы под Авдеевку

Советник Пушилина Гагин: ВСУ перебросили резервы под Авдеевку для атаки по ДНР

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин сообщил ТАСС, что Вооруженные силы Украины перебросили резервы, в том числе тяжелое вооружение, под Авдеевку.

По его словам, сделали они это для того, чтобы атаковать на Донецком направлении.

Гагин указал, что туда перекинули большое количество техники НАТО и личного состава украинской армии.

9 сентября Ян Гагин сообщал, что ВСУ перебрасывают на Артемовское направление (украинское название города — Бахмут) мобилизованных полицейских.

До этого Ян Гагин заявлял, что заявления государственного секретаря США Энтони Блинкена об успехах ВСУ свидетельствуют о желании Вашингтона сократить военную помощь Киеву.

24 февраля 2022 года Вооруженные силы Российской Федерации начали специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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