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НАТО проведет крупнейшие военные учения со времен холодной войны

FT: НАТО проведет в 2024 году крупнейшие со времен холодной войны военные учения

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Mindaugas Kulbis/AP

Североатлантический альянс готовится к проведению крупнейших военных учений со времен «холодной войны». Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

В мероприятии под названием «Стойкий защитник» примут участие по меньшей мере 41 тыс. военнослужащих, а также будут задействованы более 50 кораблей. Военные в ходе маневров совершат от 500 до 700 боевых вылетов. Как пишет издание, планируется использование настоящих географических данных для создания более реалистичных сценариев для войск.

Цель учений — обработка попытки отражения «российской агрессии, направленной против одной из стран — членов альянса». В НАТО рассматривают маневры как ключевую часть демонстрации российской стороне «готовности альянса к войне».

Согласно информации FT, учения пройдут на территориях Германии, Польши и стран Балтии в феврале и марте 2024 года. Помимо стран – членов альянса, в маневрах также примет участие Швеция.

11 сентября в Армении стартовали совместные военные учения с США. Маневры будут проходить на базе учебного центра миротворческой бригады Минобороны Армении «Зар».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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