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Рогов назвал Работино в Запорожской области «вторым Артемовском»

Рогов: Работино в Запорожской области превращается для ВСУ во второй Артемовск

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РИА Новости

Председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что село Работино в Запорожской области превращается для Вооруженных сил Украины «во второй Артемовск» (украинское название — Бахмут), передает РИА Новости.

«По сути, для боевиков ВСУ Работино сейчас превращается в этакий второй Артемовск (Бахмут). На смену бахмутской мясорубке пришла работинская», — сказал он.

Рогов считает, что это запорожское село стало «местом утилизации всех наиболее боеспособных подразделений» ВСУ, в том числе резервов.

По его словам, основные бои в регионе в настоящее время проходят на линии Работино — Вербовое, где «идут попытки прорваться, но они пресекаются нашей артиллерией, фронтовой авиацией, нашими военными в близком бою». Он добавил, что бои за Работино продолжаются.

Утром 6 сентября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские военные «тактически» вышли из села Работино, заняв ближайшие высоты. По его словам, населенный пункт превратился в «голую плоскость» и фактически перестал существовать, оставаясь лишь на картах. 8 сентября он заявил, что позиции РФ в районе Работино укрепили двумя дивизиями десантников, которые «очень усилили оборонительный потенциал».

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.

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